傳與案765同值勤空姐參加百人大Party 陳時中：驗過血清應沒問題 10:262020/12/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛福部長陳時中。（陳人齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今傳出有一名與案765長榮紐西蘭籍機師同班機值勤的空姐免居家隔離，還參加百人聚餐，衛福部長陳時中今天表示，指揮中心先前已對案765的相關78名接觸者進行血清抗體檢查，其中只有案765被驗出陽性，因此這一名空姐若是被列為免居家檢疫者，應該是沒有問題。 疫調細節曝光 中央放話查辦 媒體問為何不公開 陳時中嗆 不要再問了 通俄門再獲特赦 眾院譴責濫權 (中時 ) #案765 #空姐 #陳時中 #血清 #Party 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 先鑑定災損 苗栗山腳市場緩拆 04:102020/12/24 地方新聞 公平會新主委李鎂 初審過關 04:102020/12/24 金融．稅務 狂丟東西下樓 破門入男昏迷送醫亡 母心碎：兒在求救 09:002020/12/24 社會 伊林賀年何篤霖變身馬戲團長 04:102020/12/24 娛樂新聞 案765「罩不住」 陳時中揚言再開罰、不排除減長榮航班 09:592020/12/24 生活 徐巧芯洩紐籍機師疫調足跡 將交政風調查？ 網群湧臉書打氣 09:002020/12/24 政治 居檢完首日揪吃鍋 確診菲女挨罰1萬 04:102020/12/24 焦點要聞 紐籍機師完整足跡遭洩漏？陳時中：別被假訊息混淆 10:372020/12/24 生活 不許見外國官員或發表文章 禁離住所 黎智英千萬港幣交保 不得受訪 04:102020/12/24 焦點要聞 防疫漏洞？確診同班空服員免居家檢疫 返台參加百人餐敘 10:062020/12/24 生活 足跡竟有隱藏版 國民黨議員怒轟中央 04:102020/12/24 焦點要聞 生活熱門新聞 染疫機師與女員工搭捷運上象山賞101？北捷回15字 - 生活 竹縣頭前溪驚現1.3公尺「大尾鱸鰻」 專家研判：可能活了10幾年 - 生活 全台最新確診地圖曝光 本土破功！彰化以北幾乎淪陷 - 生活 紐籍機師「極樂台北」 陳時中怒：兩人每天膩在一起 - 生活 手刀預備！好市多限時超低折扣12／25起連10天瘋搶 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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