今傳出有一名與案765長榮紐西蘭籍機師同班機值勤的空姐免居家隔離，還參加百人聚餐，衛福部長陳時中今天表示，指揮中心先前已對案765的相關78名接觸者進行血清抗體檢查，其中只有案765被驗出陽性，因此這一名空姐若是被列為免居家檢疫者，應該是沒有問題。

疫調細節曝光 中央放話查辦 媒體問為何不公開 陳時中嗆 不要再問了
通俄門再獲特赦 眾院譴責濫權

(中時 )

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