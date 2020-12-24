今傳出有一名與案765長榮紐西蘭籍機師同班機值勤的空姐免居家隔離，還參加百人聚餐，衛福部長陳時中今天表示，指揮中心先前已對案765的相關78名接觸者進行血清抗體檢查，其中只有案765被驗出陽性，因此這一名空姐若是被列為免居家檢疫者，應該是沒有問題。

(中時 )