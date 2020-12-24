一名媽媽在網路上表示，她的兒子班上有位男同學經常嘲笑女生內褲上有經血血漬，女學生因此難過流淚，兒子見義勇為出現制止對方，並向對方說「你媽媽沒有月經？你垃圾桶撿的？女生沒有月經沒辦法生小孩的。」兒子正確的健康觀念和正義的態度讓她相當驕傲，直言「現在的家長都不教孩子的嗎？」

該媽媽在臉書「爆怨2公社」上發文表示，她的女兒同學因為穿內衣，剛好當天衣服衣料較薄，因此內衣稍微顯露出來，竟遭其他男同學取笑，她怒罵「我很想問現在的家長，你們家的女人都不穿內衣的？」結果她的兒子在學校因為看見男同學取笑別人內褲上沾到經血，出面制止後，竟遭威脅要打人。

女童因為內褲上不甚沾到經血，遭取笑，有男同學見義勇為為她說話。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該媽媽說，兒子的男同學一直笑女生褲子有紅色血漬，導致女同學哭出來，兒子出面罵對方「白目」，對方竟威脅要打人，兒子還回嘴嗆說「你媽媽沒有月經嗎？你阿嬤沒有月經嗎？你阿嬤的媽媽沒有月經嗎？你垃圾桶撿的嗎？女生沒有月經沒辦法生小孩的，幹嘛笑她？」聽到兒子這樣的回應，讓她感覺很驕傲。

許多網友看到兒子的回應後，紛紛留言表示，「家長教得好，兒子做得好，我真的很擔心女兒穿內衣、來月經的時候會被取笑」、「你兒子太棒了！以後一定是好男人」、「有這種暖兒子真值得驕傲」、「有正義感的好孩子」、「孩子！你的未來成功了」、「兒子霸氣！暖男」。

(中時新聞網)