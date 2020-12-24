雖然美國總統川普的陣營一再指控投票機公司Dominion涉嫌大選舞弊，多位川普盟友以及支持川普的新聞台也呼應其說法，不過Dominion公司終於忍無可忍，該公司安全主管庫默決定向川普律師團主帥朱利安尼、挺川律師鮑爾、挺川媒體《福斯新聞》、《極限新聞》與《同一個美國新聞網》，以及多位知名抱持陰謀論的保守派網站及作家提告誹謗。
據美聯社報導，庫默（Eric Coomer）表示在被川普陣營點名為民主黨總統當選人拜登「竊取」大選的關鍵人物後，生活全走了樣，如今只希望透過訴訟，找回過往生活。他表示，過去在鎂光燈之下，自己不論在政治上或財務事務，都受到大眾信賴，「但如今卻因這些指控，讓我必須嘗試一切手段來找回先前的生活，故我將信心置於早已公布今年大選真相的司法程序上」。
庫默的律師指出，在Dominion被點名後，庫默被迫面臨不實指控，他的名字甚至還被陰謀論的節目主持人做文章，稱「他與安提法（Antifa）團體有秘密聯繫。原本川普勝券在望，一名來自Dominion公司、名叫艾瑞克（庫默的名字）的人稱：『不必擔心大選，川普不會贏…我很確定』」。庫默早已聲明他與安提法無關，該名主持人也拒絕與事實查證中心合作，提供任何能證明他說法的資料。
報導指出，在本屆大選中，為多個搖擺州提供投票機設備的Dominion公司早已否認了川普陣營的指控，直言根本沒有證據支持他們的說法。如今，Dominion與另一家投票系統公司Smartmatic開始針對此類無根據的陰謀論展開反擊，且當這些公司揚言要正式提告之後，先前曾指控該公司涉嫌舞弊的《福斯新聞》（Fox News）、《極限新聞》（Newsmax）皆已對先前報導作出澄清，表明「沒有證據證實大選出現系統性舞弊」。
(中時新聞網)
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