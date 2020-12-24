雖然美國總統川普的陣營一再指控投票機公司Dominion涉嫌大選舞弊，多位川普盟友以及支持川普的新聞台也呼應其說法，不過Dominion公司終於忍無可忍，該公司安全主管庫默決定向川普律師團主帥朱利安尼、挺川律師鮑爾、挺川媒體《福斯新聞》、《極限新聞》與《同一個美國新聞網》，以及多位知名抱持陰謀論的保守派網站及作家提告誹謗。

對於川普陣營一再指控涉嫌參與大選舞弊，Dominion投票機公司終於忍無可忍，該公司安全主管庫默決定向川普律師團主帥朱利安尼以及多家挺川電視台提告。

據美聯社報導，庫默（Eric Coomer）表示在被川普陣營點名為民主黨總統當選人拜登「竊取」大選的關鍵人物後，生活全走了樣，如今只希望透過訴訟，找回過往生活。他表示，過去在鎂光燈之下，自己不論在政治上或財務事務，都受到大眾信賴，「但如今卻因這些指控，讓我必須嘗試一切手段來找回先前的生活，故我將信心置於早已公布今年大選真相的司法程序上」。

庫默的律師指出，在Dominion被點名後，庫默被迫面臨不實指控，他的名字甚至還被陰謀論的節目主持人做文章，稱「他與安提法（Antifa）團體有秘密聯繫。原本川普勝券在望，一名來自Dominion公司、名叫艾瑞克（庫默的名字）的人稱：『不必擔心大選，川普不會贏…我很確定』」。庫默早已聲明他與安提法無關，該名主持人也拒絕與事實查證中心合作，提供任何能證明他說法的資料。

報導指出，在本屆大選中，為多個搖擺州提供投票機設備的Dominion公司早已否認了川普陣營的指控，直言根本沒有證據支持他們的說法。如今，Dominion與另一家投票系統公司Smartmatic開始針對此類無根據的陰謀論展開反擊，且當這些公司揚言要正式提告之後，先前曾指控該公司涉嫌舞弊的《福斯新聞》（Fox News）、《極限新聞》（Newsmax）皆已對先前報導作出澄清，表明「沒有證據證實大選出現系統性舞弊」。

(中時新聞網)