台灣默克集團董事長謝志宏榮獲經濟部王美花部長頒贈經濟專業獎章，以表彰其在擔任台灣默克集團董事長期間，致力於引進先進半導體與顯示器材料技術以及生技製藥技術，與臺灣廠商共同研發最新應用，並培育國內產業人才，促進我國電子及生醫產業發展之卓越貢獻。 王美花致詞時表示，謝董事長在默克任職超過30年，見證台灣默克集團從成立到成長為上千人規模，因深諳國內廠商需要，洞察臺灣半導體及顯示器產業的高度發展潛力，積極促成默克集團在臺投資，使臺灣成為默克集團在全球特用材料事業貢獻度排名第一的據點，對於大幅提升臺灣在默克集團全球布局的角色功不可沒，近期德國集團總部並特別頒發終身成就獎，是第一位獲此殊榮的臺灣人，可謂實至名歸。 王美花一一歷數謝董事長任內的各項成果，包括在桃園和高雄先後設立了「新技術研發暨應用中心」、「噴墨印刷OLED材料研發中心」、「亞洲區積體電路材料應用研發中心」等，支援臺灣面板及半導體產業持續開創新巔峰。不過令她印象最深刻的是，默克贊助國內科普教育從中小學開始紮根，還推動與工研院、永齡健康基金會及光寶科技合作多元培訓獎勵計畫，培育國內科技與生醫產業專業人才，厚植新創能量。 謝志宏表示，默克一直自詡成為「最本土化的國際企業」，除了積極爭取將國外最尖端的技術與資源帶入臺灣，亦努力培養在地人才以第一線服務客戶，無論在顯示器、半導體、生技製藥等，都盼能串聯臺灣高科技實力與默克的核心能力，以強強聯手使臺灣成為未來產業新趨勢的領頭羊。歷年來默克能夠實現多項投資案及引進新技術，包括今年不畏疫情影響，大舉宣布在高雄布局未來5年擴大投資案，特別感謝經濟部提供了完善與優良的投資環境，以及部長行銷臺灣的功力，這份獲獎殊榮是屬於所有默克員工共同的榮耀。 頒獎典禮上，德國在台協會處長王子陶、美國商會會長金奇偉、執行長李豪、歐洲商會執行長何飛逸、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、友達董事長彭（又又）浪、桃園市和高雄市政府經發局局長等各界貴賓代表，均蒞臨觀禮。 默克集團是擁有超過350年歷史的化學與製藥公司，亦為全球最大液晶材料供應商，橫跨醫藥健康、生命科學與特用材料三大領域。近年藉由購併與投資擴增電子材料之創新研發與產品種類，奠定該集團全球半導體電子材料領導供應商的地位。

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