蘋果（Apple）在11月中旬發表，搭載自行研發M1晶片的Mac新品，終於在台灣官網開賣了！與先前搭載Intel晶片的版本相比，搭載M1晶片的Mac可運行iOS/iPadOS平台的應用程式，電池續航力也更為優秀。根據蘋果官網顯示的出貨日期，如今到官網購買，都須等到2021年初才會出貨。

蘋果指出，M1是第一個使用 5 奈米製程技術所打造的個人電腦晶片，具有160 億個電晶體，配備全球最快速的 CPU 核心、全球最強的每瓦 CPU 效能、全球個人電腦中最快速的整合式繪圖處理 ，以及帶來強大機器學習效能的 Apple 神經網路引擎。因此，M1 可提供最快達 3.5 倍的 CPU 效能、最快達 6 倍的 GPU 效能以及最快達 15 倍的機器學習速度，還有比以往 Mac 更長達 2 倍的電池續航力。

M1整合8核心CPU、8核心GPU、16核心神經網路引擎，蘋果最新的影像訊號處理器 (ISP)、安全隔離區等 ，並且具備統一記憶體架構，能在自訂的封裝中整合高頻寬、低延遲的單一記憶體池。這可讓 SoC 中的所有技術能夠存取同樣的資料，不用來回複製其他記憶體池中的內容，進一步改善效能與效率。

搭載M1晶片的Mac，出廠都是搭配macOS Big Sur(11.0)系統。蘋果所開發的的所有 Mac 軟體現在皆為 Universal 形式，能在 M1 系統上以原生方式執行。尚未更新為 Universal 的現有 Mac app，將可透過 Apple 的 Rosetta 2 技術完美執行，而且 iPhone 和 iPad app 現在也能直接在 Mac 上執行。

蘋果在11月發表三款搭載M1晶片的新品，分別是13吋MacBook Air、13吋MacBook Pro，以及Mac mini。MacBook Air在台售價是NT$30900起、13吋MacBook Pro則是NT$39900起，Mac mini則是NT$21900起，起跳SSD容量都是256GB。根據蘋果官網顯示資訊，如今下訂M1 MacBook Air以及Mac mini，出貨日期都落在2021年1月12日至1月19日之間，下訂MacBook Pro的出貨日期則在2021年1月7日至1月9日之間，看來MacBook Air的人氣是比較旺一點。

(科技)