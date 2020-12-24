31歲大陸女模杜奕霏因有一雙性感貓眼和立體五官，被外界封為「小李玟」，最近她常在抖音分享近況。近日她曬出穿著比基尼的辣照，35F傲人上圍呼之欲出，內衣幾乎遮不住她凹凸有致的魔鬼身材，幾乎快走光的畫面被粉絲大讚辣爆。

出生在新疆的杜奕霏天生就是走演藝圈的料，她不僅外貌出眾、能歌善舞，私下也因為個性爽朗，為她帶來許多好人緣和工作機會。2012年她參加廣州國際車展一炮而紅，一身「貓女」性感裝扮引來媒體封她是時尚界的真實貓女，之後她還大膽跟巨蟒拍攝時尚大片，輕鬆駕馭野性美。

杜奕霏大曬比基尼照。（圖／取自《on.cc東網》）

除了模特兒身分外，杜奕霏也曾參加許多綜藝節目擔任嘉賓，並跨足演員身分參演電影《時光大戰》及王晶執導的《嫁給一百分好男人》，她雖在鏡頭前光鮮亮麗，去年曾發文說私下其實穿著僅為了舒適，「其實現在的我，只有重要的場合亮眼就可以，生活一切在於自己舒服，而不是為別人的眼睛而活，活著活著你就明白，要為自己而活，取悅他人委屈自己又何必呢」。

杜奕霏身材性感，上圍呼之欲出。（圖／翻攝自kiana_duyifei IG）

據《東網》報導，杜奕霏最近常在抖音跟粉絲互動，英文名字為Kiana的她，透露：「我的英文名是姐姐給我起的，很適合我，也是陽光的名字。」而她更分享多張自己穿著不同顏色比基尼的性感照片，自信曬出渾圓胸型，火辣度爆表。

(中時新聞網)