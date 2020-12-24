立法院今日將上演萊豬進口相關的行政命令及《食安法》、《學校衛生法》投票表決。外界也高度關注昨日去做「新冠肺炎篩檢」的綠委何志偉，及綠委林淑芬、劉建國、高嘉瑜等4人，是否會聽從黨意投票。民進黨立院黨團總召柯建銘今日稍早說，跑票者會有機制處理，何志偉上午也回應，會去投票。

民進黨自8月28日宣布開放含萊劑美豬並預計在明年1月1日上路後，全黨遭受外界諸多壓力，不少黨內立委也為此有所疑慮。此外，教育部、國防部等各行政部門也宣布校園、軍人膳食不會吃到萊豬，也引發民間對於政府所宣稱「食安無虞」有所質疑。

何志偉日前曾為萊豬進口提出「總量管制」建議，未料卻被黨內人士痛罵「死小孩講這個」。昨天又驚傳身體不適，有感冒症狀，不確定是不是「新冠肺炎」，第一時間也回應將取消晚上行程。

高嘉瑜在立院質詢時直言「開放萊豬是台灣做給美國總統川普的善意，但若是拜登當選，會不會變惡意」，此番言論也讓人捏了一把冷汗。

林淑芬日前曾說「以經貿之名，人民真的很卑微」，而劉建國的雲林選區是台灣養豬大縣，開放萊豬進口恐得承受來自地方的巨大壓力，因此這4位綠委都被外界高度關注。

(中時 )