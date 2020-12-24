歷經馬拉松式、延長再延長的英國脫歐後的英歐貿易協定談判，目前進入最後階段，周三再傳出即將達成協議的訊息，雙方極有可能達成協議，在新年前簽署新的英歐貿易協定。

英國一資深官員表示，首相強生(Boris Johnson)已準備與歐盟達成新協議。此前媒體報導，雙方已達成協議共識。但是目前雙方的官方均未證實數月的談判已經出現結論。

來自歐盟官員的消息指出，談判仍然正在進行，然正在「最後階段」，一官員警告仍未排除無協議的風險。

另三個歐盟外交官員的消息告知路透，會員國已經開始準備程序，以執行即將達成的協議。

一名法國官員告知路透，英國在過去48小時的談判中，已經對於其海域的漁權做出「巨大的讓步」。歐盟執委會拒絕對該消息評論。

據了解，英方已同意接受歐盟將漁獲量的配額僅減少25%的要求，雖然對歐盟來說已是讓步；然而關於實行的過渡期，歐盟同意為5年半，而非先前的6年或7年。

目前雙方談判人員正在將協議落實到文本和條文中，最後文本仍需獲得雙方領導人的首肯同意。

據最新消息，英國首相在周三深夜已經與內閣部長舉行了視訊會議，新貿易協定已經接近尾聲。歐盟方面談判人員已經對法律的文本條文進行審視和討論。歐盟執委會主席萊恩(Leyen)發言人表示，整個晚上都將持續工作。

雖然官方還沒有確認，但預計周四上午英方將舉行新聞記者會。

在正面消息不斷傳出之際，英鎊周三上揚1.09%，報1.3511美元；周三最高升1.46%。

在市場強烈預期脫歐談判即將達成協議之際，英鎊在周四繼續上漲，來到1.3543美元。

(時報資訊)