元大金(2885)今天宣布與綠電售電業者瓦特先生簽約合作，以「商辦綠電模式」直接採購再生能源，預計2021年第2季擇定旗下子公司元大證券、元大銀行四個據點正式供電，成為全台首家金融營業據點100％使用綠電的業者。

2020年為台灣綠電交易元年，經濟部標檢局建立台灣再生能源憑證制度（T-REC）後，以「電證合一」方式接軌國際綠電市場，企業可透過售電業者直購再生能源綠電，目前台灣綠電來源主要為太陽能、風力發電等。元大金將氣候變遷議題納入公司經營戰略的重要一環，在再生能源使用目標上，從2016年起迄今，陸續向台電認購綠色電力及採購再生能源憑證，累積減碳績效相當於3.5座大安森林公園每年的二氧化碳吸收量。

元大金控再生能源使用策略從採購再生能源憑證（T-REC）的倡議階段，進階實踐再生能源購置協議（PPA），並以100％使用綠電的最高標準執行，不僅有助於降低溫室氣體排放，更率先樹立金融業自發性支持再生能源產業及環境永續領先指標。

元大金優先將具環保標章產品列為採購項目，其中，資訊類採購金額為最大宗，以2019年度為例，節能標章與環保標章產品採購比例高達89.1％。人員訓練方面，長期透過教育訓練、資訊分享等方式向全體同仁及採購部門宣導綠色採購觀念，貫徹對產品或服務有利的綠色採購決策。

(時報資訊)