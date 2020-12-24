下周鋼筋持續看漲，鋼筋專業廠海光(2038)股價再創新高，今早最高達21.55元，該股自10月中旬的10元出頭漲到今日的約21元，短短不到30個交易日，股價翻漲一倍。

海光前三季轉盈，第四季鋼筋續漲，營運持續獲利；公司10月營收5.84億元，年減14%；自結淨利700萬元，年增176%；每股盈餘0.04元。

隨著量價俱揚，海光2020年11月合併營收6.99億元，比10月續揚。

今年受惠房地產火熱、台商回流建廠等，帶動鋼筋需求增溫，鋼筋廠海光連續三季獲利，前三季每股賺0.52元，比去年同期的每股淨損0.86元明顯轉好。公司也看好明年整體鋼筋市場持續成長。

海光公司指出，今年台灣鋼市需求增溫，主要隨著房地產火熱、前瞻基礎建設增溫、台商回流建廠、都市更新帶動國內鋼筋消費量持續增加。

海光預期，2020年全台鋼筋消費量預估580萬噸，預估該公司全年出貨量約46萬噸，市佔率約7.9%。2021年全台消費量可望突破600萬噸。

海光今年連續三季獲利，第三季每股淨利0.13元；前三季EPS 0.52元，也比去年同期的每股淨損0.86元轉盈。

隨著台商建廠以及營建業需求回溫，海光前三季營收54.88億元，毛利率相較去年同期轉正為4.32%；本業相較去年轉盈，營業淨利1.09億元；淨利歸屬於母公司業主9474萬元，每股淨利0.52元。

(時報資訊)