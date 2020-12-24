威鋒電子今掛牌，盤中股價一度大漲至269.5元。（翻攝奇摩股市）

過去打造宏達電、威盛兩支股王的王雪紅，這次催生第3支飆股威鋒今（24日）以每股168元掛牌上市，早盤股價以256元開出，大漲88元，中籤投資人1張可賺進8.8萬元，但跟承銷日抽籤預估獲利13萬元相較，仍少了將近5萬之多。

威鋒在今天平安夜掛牌別具意義，原因在於威盛董座陳文琦與宏達電董座王雪紅都是虔誠基督徒。陳文琦指出，在2008年金融風暴創立的威鋒，走過10多個年頭，今天是特別的大喜日，感謝工作伙伴一路相挺，上市是邁向另一個階段。

威鋒今日以256元開高，盤中一度大漲至269.5元，以每股168元掛牌價估算，價差約101.5元，以22日興櫃均價每股312.49元來算，獲利仍少了逾4萬，不過對中籤投資人來說仍相當開心，年底前賺進一筆大紅包。

高速傳輸IC設計廠威鋒電子受惠需求持續旺盛，推動2020年前三季營收14.22億元，較2019年同期成長超過2成、淨利2.35億元更已接近2019年全年表現，展現強勁的成長動能。

(中時新聞網)