大學入學考試中心今天公布英聽二測成績，在4萬3484個到考生中，成績等級為A者占12.13％、B級有40.97％、C級41.19％及F級5.70％。同時考英聽一測、二測的考生有3萬7049人，其中僅30.50％考生的成績等級提升。

大考中心每年辦兩次英聽考試，考生可擇優使用。110學年兩次考試共計11萬1526人報考，經過擇優後，A級人數占24.24％、B級33.96％、C級35.07％、F級6.73％。

110學年英聽二測試在12月12日舉行，共有4萬5735人報考，實到4萬3484人，缺考2251人，缺考率4.92％，較前一年同場次缺考率6.00％降低1.08個百分點。

大考中心副主任鄭中平表示，英聽二測到考生中，男生占45.18％、女生為54.82％。男女生等級的分布差異不大，其中男生在A級、F級的人數百分比高於女生，女生則在B級、C級高於男生。

鄭中平表示，110學年兩次英聽考試的重複到考生共計3萬7049人，占英聽一測到考人數10萬5091人的35.25％，占英聽二測到考人數4萬3484人的85.20％。這些考生中，二測成績等級提升者占30.50％、維持不變者65.37％、下降者4.13％。

鄭中平說，英聽測驗包括看圖辨義、對答、簡短對話、短文聽解等四種題型，每種題型各有10題。整體來說，英聽二測所有考生在看圖辨義的得分率平均近7成，而對答、簡短對話、短文聽解的得分率平均都在6成上下。分析二測成績提升的考生，主要是在對答、短文聽解的表現變好了。

比較最近5年英聽測驗當年度擇優成績各等級人數百分比，110學年算是在中間，相比109學年的A、B、C、F級分別占22.61％、39.79％、34.34％、3.26％，110學年得A、C、F及的比例增加，得B的比例降低。

(中時 )