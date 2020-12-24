美國在台協會處長（American Institute in Taiwan，AIT）酈英傑16日拜訪台中市，市長盧秀燕當面表示，台中市3年前訂有法律豬肉不可含萊劑，民意也支持；酈當場緊盯手上資料未接話，17日深夜則由AIT發出聲明，直指「有政治人物散播不實資訊」。之後卻傳出國民黨黨主席江啟臣主動求見並向酈致歉，江昨日（23）駁斥此消息，國民黨立委馬文君也出面發聲，稱江不可能這麼做，直指這是有人在蓄意挑撥的政治操作。

馬文君24日接受香港媒體《中評社》訪問，直言江啟臣並沒有理由主動向AIT道歉，因為這違反了國民黨反萊豬的主張，白費了一直以來所做的努力，抗爭也都失去意義了。馬指出，盧秀燕槓AIT事件爆發後，可以發現綠營整個「傾巢而出」不斷圍剿，如今又傳出這個消息，明顯是為破壞藍營團結、影響藍營形象的「政治操作」。

馬文君表示，從國民黨近期反萊豬獲高度民意可見，這是正確的方向，所以身為黨主席的江啟臣，理應不可能為了「正確」且「國民黨主張」的事向AIT道歉，因為這對國民黨一點好處也沒有。至於消息從哪來的？馬認為，就要看誰從中獲得最大利益，社會也自有公評。

至於是否擔心盧秀燕槓AIT影響與美關係？馬文君表示，美國向來號稱最民主、自由的國家，既然反萊豬進口是台灣7成民意，美方若奉行並尊重自己的民主理念，必會尊重不同的聲音；尤其國民黨身為在野黨，本來就有責任向執政黨反映在野聲音，並不會因為國民黨的發聲就會讓雙方關係破裂。

(中時新聞網)