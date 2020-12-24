今天是平安夜，攸關萊豬進口9項行政命令也將在立法院會表決，民眾黨立法院黨團改編耶誕歌曲，重申萊豬必須清楚標示，民眾黨團總召賴香伶率領黨籍立委許下耶誕願望，包括萊豬源頭管理、明白標示、法制作業、另立貨號、赴美查廠，並放入掛在拒馬上的耶誕襪，希望能實現願望，也呼籲執政黨立委，表決時要遵從民意投票，不要只遵從黨意投票。

立法院會今將表決萊豬相關行政命令，黨野黨團昨協商達成協議，各政黨依比例派代表發言，民眾黨團批評，民進黨限制表決發言次數，甚至連《食安法》、《學校衛生管理法》，執政黨都沒有提出修法版本，代表民進黨棄守及違背當年價值及主張。

賴香伶指出，民進黨2012年在野時反萊牛，現在卻聲稱國際情勢改變開放萊豬，7成民意反對萊劑進口，健康不能換、不能等，更不能因為國際情勢改變，健康權就跟著改變，呼籲執政黨委員用民意投票，以民意為依歸，不要只聽從黨意。

立法院會前，民眾黨團幹事長高虹安帶領黨籍立委及助理，齊唱耶誕改編歌曲，表達萊豬要標示的主張，民眾黨籍5名立委依序把5大訴求放入耶誕襪，希望能實現願望。

如果民進黨藉著國會過半優勢強行通過萊豬行政命令，賴香伶表示，未來開放若出現檢驗人力不足、肉品超標等問題，會挑戰打擊執政權威、能耐，在野黨也會持續監督可能的問題，期盼用法治杜絕爭議，若民進黨立委違背民意投票，民間將會發起很多罷免活動。

(中時 )