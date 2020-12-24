溫馨的平安夜就在今天！傑昇通信大玩聖誕快閃紅綠特賣「聖誕節就i瘋降價」活動，即日起至12/27日止，推出六款聖誕色手機特價活動，包括Apple熱銷新機iPhone 12與iPhone 11、SAMSUNG Galaxy A71、realme X50、SONY Xperia 10II及紅米Note 9陪你過聖誕，最低只要$5,790元，使用振興三倍券購機，再加碼享「滿千送百」最高贈送300元配件購物金，及好禮月月抽獎券。

傑昇通信獨家聖誕快閃的紅綠特賣「聖誕節就i瘋降價」活動，先送果粉超過2,000元的獨家折扣，於12月24日至12月27日活動期間，至傑昇通信門市，購買全台最熱銷的Apple iPhone 12（128G）命定紅色，只要26,490元，現折2,010元（原廠售價28,500元），一樣也在熱銷榜上的iPhone 11（128G）大紅色、帶點Tiffany藍的綠色，也能用19,990元入手（原廠售價21,500元）。

傑昇通信聖誕快閃活動優惠機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信就i瘋降價，連續4天紅綠特賣，買iPhone 12現折2千。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

針對喜愛Android手機的安卓鐵粉，傑昇通信也於活動期間祭出備受大家青睞的聖誕色手機，通通萬元有找。SAMSUNG Galaxy A71（8+128G）幻彩粉，原廠售價15,990元，傑昇通信門市現金折扣6,000元，此時能用9,990元的價格買到，實在有夠佛心；還有realme X50（6+128G）仙蹤綠、SONY Xperia 10II（4+128 GB）薄荷綠，也享3,000~4,000元的現金折扣優惠，紅米Note 9森林綠僅5,790元，價格最低。

此外，即日起至12/31日止，於傑昇通信門市使用振興三倍券購機，還能有滿千送百最高折抵300元的配件購物金及好禮月月抽獎券，加碼抽Apple Watch S3、SUGAR T50、SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite、Pico C VR虛擬眼鏡及3C配件等多項大獎，買越多中獎機會越高！

(科技)