黃姓男子與妻子結婚4年多，赫然發現妻子與交友軟體認識的董姓小王有染，不僅互拍私密處照片，還裸體相擁，甚至發生性行為40多次，氣得向董男提告求償。台北地院審結，判董男應賠30萬元，可上訴。

黃男提告主張，他與妻子2014年聖誕節結婚，今年2月間發現，妻子與交友軟體認識的董男首次見面就親吻並決定交往，去年11月間第二次見面就發生性行為；妻子告知董男婚外情被抓包後，2人仍陸續見面，甚至裸體相擁、發生性行為達40多次，通訊軟體中也常有性暗示對話及私密處照片，讓他的婚姻瀕臨破碎，精神受創甚深，故求償精神慰撫金100萬元。

董男抗辯，如果不是黃妻同意，兩人絕不可能一起出遊、合照、甚至發生性行為，雖然知道黃妻已婚，但黃妻表示會盡速與黃男離婚，要求他等待，因此不可完全歸責於他；他有意願和解，但黃男求償金額過高。

法官勘驗通訊軟體中的對話紀錄、親密合照後，認定董男與黃妻確實有交往，並發生性行為，逾越一般社交行為，足以破壞黃男與妻子間的婚姻圓滿及幸福，應負侵害配偶權責任，考量侵權態樣、期間、破壞程度及雙方身分地位後酌減賠償金，判董男應賠30萬元。

(中時 )