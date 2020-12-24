老年人口占比愈來愈高，已邁入高齡社會的金門，失智老人走失事件層出不窮，日前警方在小金門就在低溫12度寒夜中，動員百餘人地毯式搜尋1名迷途老人，還好在草叢中找到緊急送醫，診治後很幸運並無大礙。

縣府統計，金門全縣人口數至今年10月底止，共有14萬420人，其中65歲以上人口有2萬39人，占總人口數的14.27％，已邁入高齡化社會，預估至2021年長照的需求人口總數為2980人，規畫和落實長照工作已是未來重點項目。

一再發生的老人走失事件，引起各方普遍關注，日前小金門就發生1名失智老翁在下午15時許，趁外籍看護疏於注意，自行開門外出，家人走遍烈嶼公車站、水頭碼頭等處，均未發現他的蹤跡。

因連日來夜間十分寒冷，烈嶼分駐所在18時許接獲報案，立即調閱附近的監視器搜尋，並火速通報岸巡、消防分隊、義消和軍方守備大隊動員百餘人，在村莊鄉間小徑、田埂、海岸際等處地毯式全面協尋。

結果，當晚20時許在青岐村外發現老翁仰躺於田埂邊草叢旁，已呈現失溫現象，立即連繫救護車和家屬送往金門醫院烈嶼分院就醫，所幸救治後尚無大礙。

金城分局長胡淑淨提醒民眾多注意家中長者動態，可幫他們佩帶愛心手鍊、愛心布標或衛星定位裝置掌握狀況，如有走失應把握黃金時間及早報案協尋，讓長者的安全獲得更好的保障。

(中時 )