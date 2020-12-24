一名開7人座休旅車的男子，日前在路邊臨停，卻沒注意停到紅線，當他想離開時，前後已被公車包夾，動彈不得。休旅車車主氣得拍照公開，引發網友熱烈討論，「這個可能要少林功夫的鐵砂掌，才能把車移出來」。

原PO點名營運範圍集中桃竹苗的某客運公司，「司機說紅線後面也是他的位子，我停路邊講電話，他就把我夾起來」；原PO強調，他停的是紅線，不是公車格。

照片被分享至臉書社團新竹大小事，不說出來還沒事，一曝露自己停紅線，原PO立即遭網友撻伐，「自己停紅線竟然理直氣壯」、「你也知道自己停紅線」、「紅線是禁止臨時停車你曉得嗎」、「公車格前後也不能停，不然你叫公車怎麼靠站」、「看到大家留言我就放心了」。

也有網友虧他停車技術好，「這麼窄都停得進去」、「其實也不是出不去，你可能方向盤要打好幾十次」、「有學過鐵砂掌嗎？一掌移車會嗎」。

(中時新聞網)