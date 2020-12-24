協作型機器人領導廠商Universal Robots(UR)近日宣布德國製造商VEMA GmbH為提升生產力與員工作業安全，導入了全球第5萬台UR協作型機器人，創下Universal Robots協作型機器人的新里程碑。協作型機器人是目前工業自動化領域成長最快的市場，預計2020至2025年的年複合成長率將達到30.37%，Universal Robots未來也將持續引領協作型自動化市場的發展動能。

針對台灣市場，Universal Robots表示，儘管新冠疫情持續延燒，以外銷為導向的台灣製造業，對於自動化設備的導入需求仍有提升，尤其塑膠射出等傳統產業更希望藉成本輕省、部署彈性的協作型機器人，提升對市場風險的靈活應變能力。此外，因應台商回流與南向政策等趨勢發展，Universal Robots將持續以較短的投資回報周期、卓越且穩定的靈敏操控與安全標準等特色，助力台灣的電子製造、半導體、汽車等產業，於全球供應鏈變動頻仍的風口浪尖中，站穩步伐。

Universal Robots深耕全球市場、陪伴在地企業共同克服自動化挑戰，第5萬台UR協作型機器人的交付，更彰顯了Universal Robots為協作型自動化市場再次樹立重要里程碑。Universal Robots總裁Jurgen von Holle在交機典禮演說指出，過去15年來，Universal Robots竭盡所能地開發協作型自動化此一新市場，協助中小企業將過於複雜且需耗費高昂成本的作業自動化；我們投入許多心力建構全球經銷網路、為開發者打造全新生態系統，並樹立嶄新商業模式。隨著知名度逐漸打開，Universal Robots也積極在標準制定上發揮影響力，逐步改變客戶對傳統機器人的認知。

VEMA GmbH總經理Christian Veser提到，協作型機器人讓我們的員工得以擺脫具潛在工傷風險的任務，以專注在品質檢驗等業務。此外，在疫情期間不用保持安全距離或進行隔離的協作型機器人，能夠為公司拓展輪班時間表，實現產線全天候不間斷運作，大幅提升生產力和產品品質。由於本次新加入的機器人極具重要意義，我們將為它取名叫Jurgen，以表示VEMA GmbH對Universal Robots總裁親自交付解決方案的敬意。

Jurgen von Hollen帶領Universal Robots打造全球協作型自動化生態系 光榮卸任總裁一職Jurgen von Hollen將於今年底離開Universal Robots，在離開公司之際能夠見證這項里程碑表達榮幸，並認為協作型機器人的應用市場仍充滿潛力；未來Universal Robots將憑藉著領先全球的銷售量，集結客戶經驗與資料進一步優化協作型機器人的開發，以持續引領市場方向。

Universal Robots母公司泰瑞達(Teradyne)總裁暨執行長Mark Jagiela表示，感謝Jurgen這四年來的領導，讓Universal Robots從新創企業躍升為協作型機器人的全球領導品牌，他為Universal Robots凝聚了卓越的員工、積極投入的經銷商與技術夥伴生態系，以及遍布全球的客戶群，為公司下一個成長階段打造了強大的發展平台。Universal Robots總裁一職自2021年1月1日起，將由泰瑞達工業自動化事業群總裁Gregory Smith暫代。

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