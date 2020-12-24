有「小謝金燕」之稱的藝人舒子晨今年5月爆出和唱片公司「宇朕國際」鬧合約糾紛，對方指控她找經紀人和2位黑衣人強迫解約，但舒子晨否認，雙方直接對簿公堂，近日舒子晨收到檢方不起訴處分，她感謝司法還清白，不過也沉痛表示：「傷害已經無法彌補」。

今年5月舒子晨被汙衊「撂黑衣人喬合約」，直指她找經紀人和2位黑衣人直搗辦公室，強硬要求解約，她否認並和對方直接對簿公堂，近日，她公開調查結果，因為檢察官認定整件事與她無關，且現場看不出任何脅迫行為，因此對她不起訴。

更讓她覺得好笑的是，再議的前一天，對方有提出希望可以和解互相撤告，讓她直呼「真以為先打人一巴掌再說對不起就可以沒事嗎？對方誣賴我的傷害已經無法彌補，怎麼還有臉要我撤告？」而她當時被外界罵很慘，讓她氣憤表示「那些當初罵很兇的酸民，有沒有感覺臉很腫，需要冰敷嗎？還有當初不經查證就刊登不實消息的八卦媒體， 我也會繼續追究法律責任。」

她感嘆這齣鬧劇終於有一個明確的結果，並感謝司法還她清白，剛好現有合約會在今年12月31日到期，她表示會更努力在表演工作上，希望外界能給她證明自己的機會。

這齣鬧劇終於有一個明確的結果，感謝司法還我清白。 UE MUSIC 宇朕娛樂 宇朕娛樂 UE... 由舒子晨Nikita 發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)