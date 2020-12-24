隔晚美股漲跌互見，港股早盤也以平盤姿態開出，隨後出現震盪走勢。目前恆生指數為26408.24點，上漲65.14點，漲幅0.25%。國企指數(H股)為10461.12點，下跌21.4點，跌幅0.2%。

螞蟻集團在11月上市碰壁之後，阿里巴巴就成為監管單位調查對象。人民日報報導，市場監管總局接獲舉報後，就著手進行阿里巴巴是否涉嫌壟斷行為的調查，此官媒並用不以規範，不成方圓這八個字，來評論阿里巴巴遭調查一事。結果，阿里巴巴周四慘跌，一開市先跌3.4%，然後一度大跌7.6%為229.4港元。

至於與阿里相關企業也慘遭賣壓襲擊，阿里健康一度大跌9%為24.1港元，高鑫零售也跌1.4%。

太陽能族群表現佳，協鑫新能源漲10%，一度突破高點為0.325港元，保利協鑫漲逾2%，新特能源更是大漲11%，曾創新高為10.24港元。

因隔夜原油價格漲逾2%，激勵三桶油表現，中海油漲逾3%，中石油與中石化分別漲逾1%。

近來股價表現強勢的小米，一度漲至32.45港元，創上市新高。

(時報資訊)