新冠肺炎疫情使婚禮席次預訂逐步電商化，雲朗觀光集團旗下雲品(2748)宴會平台「君品Collection」攜手新娘物語旗下婚企事業「成家婚禮顧問公司」、創立婚禮精品百貨「Go Wedding」，嚴選產業鏈14類、共200家業者加入，搶攻後疫情時代宴會商機。

雲品根據近3年服務1800對全包式宴會專案的新人消費行為與需求，進一步分析2021年4大婚宴趨勢，並集結雲品及雲朗旗下7處據點，順勢推出「婚禮職人94狂」新婚宴專案，提供進階版一站式服務、推出客製化「全包式」喜宴，目標刺激600場以上的婚宴銷售。

雲品表示，今年婚宴市場因疫情幾乎都延期到年底，尤以10月與12月辦理最密集，更有許多新人已洽詢至2022年場地與桌次。觀察2021年婚宴市場發展，共有婚禮產業走向數位化、飯店角色從主導變助導、產業結盟擴大化、宴會場地風格分類化等4大趨勢。

雲品指出，傳統婚禮相關產業以門市服務、面對面直接銷售為主，以每年12～13萬對新人結婚均值估計，相關產業平均年營收約1200億元。疫情使整體產業營收初估損失2成起跳，業者對此開始以虛實整合（OMO）方式，開始將自家產品及服務在線上平台曝光。

雲品認為，結合線上展出、線下服務方式，未來更可推出線上喜餅、蜜月、婚紗展等，打造更彈性的展覽體驗與規模。「Go Wedding」線上婚禮精品百貨明年1月將辦理線上喜宴展，搶攻後疫情時期宴會商機，並翻轉傳統宴會產業鏈的營運型態。

其次，現在新人消費型態自主性較高，客製化項目愈趨多元，新人主導比重提升使飯店轉為協助完成角色，顧客導向的婚禮將能更貼近新人風格及特色。再者，不景氣市況使產業合作結盟愈趨密切，可互相引薦目標客群到對的品牌，擴大整體產業客群。

最後，除了飯店及館外宴會廳外，新人亦偏好戶外宴會及特色場域，趣味性的場地能將宴會服務功能放大，由於場域沒有規則及限制，更挑戰婚企人員專業。雲品對此以宴會平台「君品Collection」因應，陸續納入南港瓶蓋工廠、草山玉溪、勤美學等特色場地合作。

雲品觀察市況發現，目前婚宴桌數概況從原本的25桌降為約20桌，平均桌價則維持每桌1.3～1.8萬元間，新人辦理婚宴的總預算約為50萬元，仍然以飯店一站式的婚宴服務為市場主流。

看好未來「君品Collection」外部場地擴大發展趨勢，雲品將與「成家」深化婚企人員合作，將培訓與傳承君品酒店婚企服務導入至「成家」中，自明年3月起與「成家」共同分工合作，完成「君品Collection」承攬的婚禮宴會訂單。

(時報資訊)