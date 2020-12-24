在本周的最後一個交易日前夕，周三隔夜市場美股指數期貨小漲，美國國會兩院之間，以及國會與川普總統之間的角力將成為市場關注焦點。

因逢聖誕節假期，本周交易時間縮短，美股周四（12月24日）提前收盤，周五（12月25日）休市。

目前道瓊指數期貨小漲0.21%，標普500指數期貨漲0.19%，那斯達克100指數期貨漲0.17%。

投資人在年終之際將獲利入袋，以及美國總統川普在要求修改國會通通的新紓困案後，又否決了國會通過的大規模國防預算案，加劇了美國政治情勢的不確定性，是美股尾盤拉回的主要原因。

川普要求新紓困案中直接向個人發放的現金從600美元提高到2,000美元。本來就認為600美元發放金過於微薄的民主黨對此表示支持，由民主黨主導的眾議院將試圖在周四通過這項措施，但眾議院少數黨領袖麥卡錫揚言反對。許多共和黨人本來就反對加碼這張振興支票，因此該法案要在參議院過關也頗有難度。

周三標普500指數尾盤湧現賣壓，終場以微升不到0.1%勉強收紅，盤中最高漲0.7%。

道瓊指數收漲114.32點或0.38%，為30,129.83點，盤中一度上漲277點。

受科技巨頭亞馬遜、蘋果與微軟全面下挫打擊，那斯達克指數收跌36.80點或0.29%，為12,771.11點。

分析師表示，重量級科技股湧現賣壓，使標普500指數受到打壓，而非市場整體走弱。周三網飛收跌2.4%，微軟跌1.3%，蘋果跌0.70%，科技相關股亞馬遜跌0.66%。

(時報資訊)