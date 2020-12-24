據新北地政局資料顯示，最近三峽北大特區房價崛起，且創下實價登錄以來最高點，房價近期呈現緩增趨勢，房價支撐性竟然勝過坐擁機捷的林口，可說為近期表現最好的蛋白區，21世紀不動產企劃研究室指出三峽房價能夠持續升溫的原因主要在於三大關鍵，包括腹地小商圈集中、捷運三鶯線即將通車，以及低總價購入門檻相對較低。

關鍵原因有三點，包括關鍵一，腹地小商圈集中，退縮綠軸形塑高品質生活，棋盤式規劃帶來整齊寬敞的街道輪廓，加上當初法令限制，區內建築與人行道邊界留設3-20公尺，這樣「退縮綠軸」的設計也打造出17條林蔭大道，使得當地綠覆率極高，形塑出令人嚮往的宜居生活。

關鍵二，三鶯線2023年上路，沒車也能串連北北桃生活圈，南北聯外交通部份，三峽北大特區主要依賴北二高，開車約30分鐘就能抵達台北市區，再加捷運三鶯線預計在2023年完工試車，未來開通後，預計能為大眾運輸通勤族省下將近20分鐘的通勤時間。關鍵三，台北半價成家，低總價讓買氣持穩，房價相較於大台北的高不可攀，在三峽北大特區成家門檻相對較低。

21世紀不動產企劃研究室則指出，根據新北市三峽區公所統計資料顯示，北大特區人口增幅近十年成長率達54%，大量人口移入除了帶動居住需求，周邊生活機能亦隨之快速提升，加上捷運捷運三鶯線開通在即，未來能與許多重要公共運輸系統無縫銜接，進而帶動整體都市發展與觀光產業，這些皆為三峽北大特區吸引愈來愈多首購、退休或頂客族入手的原因。

(時報資訊)