今年6月推出的選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》，邀請伊能靜、寧靜、張雨綺等線上女星參賽，第一季反映熱烈，參加的「姐姐們」身價都翻漲，甚至有人迎來演藝事業第二春，而如今第二季正在招募參賽者，盛傳製作方力邀阿嬌(鍾欣潼)加入，沒想到已在洽談細節她卻突然推掉，爆出理由都是因為張柏芝。

阿嬌今年5月與「醫界王陽明」賴弘國離婚，婚姻僅維持短短14個月，阿嬌事後還說今生不再婚，被推測感情上一再受傷讓她心有陰霾，而她恢復單身後，這大半年用工作填滿時間，近日就盛傳阿嬌將參加《乘風破浪的姐姐2》。

據《鏡週刊》報導，傳第二季籌備時，阿嬌就是製作組最想邀請的人之一，因為她出身唱跳組合，又自帶話題性，本以為事情談得差不多，沒想到製作組也邀了張柏芝，且對方已簽約確定加盟，阿嬌因此閃推辭。

阿嬌推掉《乘風破浪的姐姐2》雖是因為張柏芝，但並非兩人有心結，只是兩人同為陳冠希豔照門事件中，唯二承認自己就是影中人的受害者，不僅心中的坎兒跨不過去，也可想見若是一起上節目並同框，很難不讓觀眾聯想到此事，失焦幾乎無法避免，因此阿嬌才毅然推掉了這個翻紅的大好機會。

(中時新聞網)