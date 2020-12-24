星二代歐陽娜娜在大陸發展演藝事業成績不俗，賺錢速度堪稱印鈔機，被周刊爆料2018上半年就海撈台幣3億元。人紅是非多，歐陽娜娜近日接受陸媒訪問，鬆口吐露外界對年輕藝人抱有很大的期望，導致他們要裝得若無其事的面對諸多事。

歐陽娜娜在《騰訊新聞》中透露前陣子回台北看中醫，醫生突然問：「你是不是胸悶？」一眼看穿她藏著太多心事，「你年紀輕輕那麼漂亮的姑娘，為什麼想那麼多呢？」臨走前，醫生又再度叮嚀她做人不要太善良、不要想太多，這番話促使歐陽娜娜反思自己的身體開始出現問題，可能就是來自想太多。但她也無奈地表示，天生個性就是容易想東想西，很難刻意改變。

歐陽娜娜因衝刺工作暫時休學美國波士頓伯克利音樂學院，卻被外界誤解為退學撈金，對此她無奈地表示，好像怎麼解釋都不會有人想聽，「大眾對於這個年紀的就是藝人抱有很大的期望，所以他們也會附加很多壓力在這一些年輕人身上。」歐陽娜娜說自己雖然比同年齡的其他學生成熟，「但其實我們也沒有二十幾歲那些人成熟，因為我們經歷的東西就是不一樣，那麼的自如的去面對很多事情，但是我們又必須要裝得好像我們特別的坦然面對。」一席話讓主持人頻點頭深感認同。

歐陽娜娜吐露年輕藝人的壓力。（圖／微博@騰訊）

歐陽娜娜吐露年輕藝人的壓力。（圖／微博@騰訊）

不過，歐陽娜娜的告解似乎不被網友接受，頻頻酸她：「掙錢得時候壓力大不？」、「她這種靠營銷的星二代已經算是最輕鬆的年輕藝人了，還來賣慘」、「謝謝你讓我想起了高危職業！」但仍有許多粉絲出面緩頰：「娜娜只是說出來這個行業有壓力，並沒有否認其他行業沒有壓力，希望大家不要帶那麼大惡意。」、「娜娜是非常努力的女孩！」。

(中時新聞網)