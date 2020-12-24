今年台股表現強勢，追蹤台股的ETF資產規模也頻創新高。證交所統計，目前上市ETF達118檔，當中有23檔是台股的傳統原型ETF，規模逾2,500億元，占比重超過4成；其中，12月10日上市的國泰台灣5G+(00881)成長快速，掛牌一周規模就突破150億元，較上市前募集時的規模幾乎翻倍，今(24)日早盤股價來到14.91元上漲0.4％。

證交所表示，國泰台灣5G+是首檔鎖定台廠5G題材的ETF，按照標的指數設計來投資30檔5G相關，又兼具流動性、獲利性的國內股票，而且基於分散性原則，該指數設定個股權重上限為30％，前五大成分股權重總和也不超過65％，每年4月和10月會定期審核及調整成分股。

不過，證交所提醒，這檔ETF投資標的主要為半導體、通訊科技產業，投資人應瞭解集中度風險，並整體考量自身資產配置狀況再來投資。

根據國際行動網路調查機構Opensignal於12月公布資料顯示，全球15個國家5G下載速度排名，台灣以平均247.7Mbps名列全球第三。此外，國發會日前指出明年台灣經濟成長率以4%為目標，在國家發展方向上，將透過產業策略的調整，籌組新世代半導體、5G、離岸風電和精準醫療等國家隊，其中在5G部分，台灣有機會由企業專網領域切入，打進全球5G電信的產業鏈，提高台灣關鍵地位，展現經濟特性。

國泰投信表示，未來5G帶動的需求，將會延續到物聯網、網通設備、自駕車等領域。解析國泰台灣5G+ ETF標的指數「臺灣5G+通訊指數」，成分股主要由「新世代半導體」、「網通及關鍵零組件」、「電動車」等三大面向所構成，與政府政策推動方向一致，也呼應5G新世代的產業發展趨勢。

(工商 )