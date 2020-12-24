美國總統川普特赦貪瀆的共和黨議員與2007年在伊拉克殺害14名平民的警衛引發各界憤愾，聯合國人權辦公室「非常關切」此事，因為「有罪不罰，會讓其他人敢於犯下類似犯罪」。

川普特赦美國黑水保全公司（Blackwater）4名維安承辦人員後，伊拉克人既憤慨又難過。這4人涉及巴格達尼瑟廣場（Nisur Square）濫殺案謀殺和殺人罪名成立。

4人2007年在擁擠的尼瑟廣場無故朝人群開槍，造成至少14名平民喪命，另有數十人受傷，美伊關係嚴重受損。

先前幾任政府都矢言介入司法審判，但黑水公司老闆普林斯（Erik Prince）是川普鐵桿支持者，也是川普教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）的親人。

領導調查的伊拉克警官沙迪（Fares Saadi）表示：「我知道我們永遠不會得到正義。」

遇害學生的同學表示，川普的特赦真是「豈有此理」，但他們也不意外，「對他們來說，我們的血比水還廉價，我們對正義和究責的要求只是找麻煩」。

聯合國人權辦公室則表示「非常關切」此事，因為「有罪不罰，會讓其他人敢於犯下類似犯罪」。

(中央社)