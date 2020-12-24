監察院今天公布最新一期財產申報，監察院長陳菊在今年9月1日申報存款704萬餘元，相較上次申報，存款金額減少了696萬餘元，而今年5月20日卸任總統府祕書長申報的977萬餘元的房貸，經過3個半月已全數還清；駐美代表蕭美琴申報的存款1218萬餘元，及背負264萬餘元的房貸。

監察院廉政專刊第169期今天出刊，公布了監察院長陳菊、駐美代表蕭美琴等政治人物的財產申報。

陳菊於今年8月1日正式擔任監察院長兼人權會主委，她在今年9月1日就職申報的土地共3筆，位於宜蘭縣三星鄉、高雄市苓雅區；建物1筆，位於高雄市苓雅區，這和今年5月20日卸任總統府祕書長時的卸職申報並無不同。

上次陳菊的卸職申報中，當時她申報存款1400萬3747元、台銀受託信託財產專戶4萬2887元，以及2018年12月27日申請用於購置不動產的房貸977萬8637元，過了3個半月，陳菊此次申報的存款704萬3090元、台銀受託信託財產專戶1萬7526元，房貸已經全數還清。

蕭美琴今年7月23日就任駐美代表的就職申報，有土地2筆、建物12筆，這和今年1月31日卸任立委的卸職申報相同；汽車2輛，少了2016年受贈的購置VOLKSWAGEN汽車；存款1218萬4801元、有價證券555萬5584元、保險5張，以及背負264萬7405元房貸。

蕭美琴並備註，因新冠疫情爆發，造成部分航空禁飛及回國須自主隔離14天，她無法依法辦理財產信託及申報事宜，將於衛福部解除美國的國際旅遊疫情管制，並完成入境台灣後相關檢疫措施規定後，3個月內完成就職財產申報及信託申報。

(中時 )