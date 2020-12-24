前年排灣族山地原住民邱姓男子，因看到妻子回家後脖子上有2處吻痕，懷疑她另結交男友，邱懷疑她與男子在路旁汽車內，竟持土造長槍射擊，把無辜的藍姓男駕駛當作動物一般進行射殺，最高法院依殺人未遂罪將邱男判囚5年8月定讞。

2018年7月11日晚上10點多，邱因見其妻伍姓女子（目前已離婚）返回住處時，她脖子上有吻痕，邱男懷疑對方外遇，雙方因而發生爭執，伍女離去後，他騎乘機車外出找尋，他看到藍姓男子駕駛汽車停放在路旁，車輛引擎持續發動，懷疑伍女在車內。

邱男返回住處取出土造長槍，並先行裝填鋼珠及喜得釘底火，再騎乘機車前往藍姓男子車輛停放處，持槍接近駕駛座旁瞄準對方，因對方踩踏油門加速欲離去，邱男竟開槍，造成藍姓男子背部受傷、口腔內開放性傷口，幸未發生死亡結果。

經藍姓男子報警處理後，警方調閱監視錄影畫面逮獲邱男，檢警調查發現，藍與邱根本不相識，彼此並無冤仇，更沒有與伍女有任何男女關係，藍男當時只為找尋手機訊號，偶然將車輛停放在該處，卻遭邱男誤認，無辜遭槍擊。

屏東地方法院依殺人未遂罪將邱男判刑6年，高雄高分院考量他坦承犯行，與藍姓男子達成調解，並按時給付賠償金額，藍男也表示，如果邱男 賠付完畢就同意原諒他，法官因此略減刑度改判5年8月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )