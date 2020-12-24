台中簡姓男子3年前因蕭姓友人伸手撫摸他的下體，他竟持金屬桌腳、燈管痛毆對方，致現場散佈血跡、蕭男死亡；一審依傷害致死罪將簡男判囚9年，二審考量他自首且與死者家屬達成調解，改判6年4月，最高法院駁回上訴定讞。

2017年12月23日凌晨簡男邀請蕭到他租屋處飲酒，喝酒期間，有同性戀傾向的蕭男用手指摳簡的手臂，挑逗欲入睡的簡男及拉開他的牛仔褲拉鍊並伸手撫摸他的生殖器，經他撥開蕭的手表示「我不喜歡」後仍未停止。

簡男心生不滿，以手、腳、持金屬桌腳、燈管毆打等方式，長時間、多次毆擊蕭男，造成租屋處地板、床沿、床鋪、牆壁散佈血跡，致使蕭的頭、胸、四肢受有大片傷勢，導致其心因性休克及呼吸衰竭死亡。

簡男用暴捩手段毆打蕭男後，看到對方倒臥於其床邊後，他仍與女友發生性行為，睡醒後發現躺在床下的蕭男狀況有異，他委由女友報警尋求救護，並向接獲報案前來現場處理之員警坦承案發經過，自首並接受裁判。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )