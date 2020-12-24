長榮航空紐西蘭籍機師無視防疫規定，不戴口罩各處走，傳染給其他機師與友人，打破台灣維持253天的0本土紀錄，中央流行疫情指揮中心表示會找法源懲處長榮。據悉，交通部已找出依《傳染病防治法》直接裁罰，也能以業者未落實防疫、未善盡監管來調整航班，或以「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」最高罰100萬元。

交通部官員指出，最直接的裁罰，是依《傳染病防治法》第60、71條，協助衛生主管機關對違反規定的人或業者裁罰。此外，正與法制單位會商能否適用「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7、16條，開罰5萬元至100萬元。

而業者如未落實防疫措施、未善盡監管責任，航空業的主管機關也得以行政手段課責，包括航班調整，待業者有能力確保能夠落實防疫規定才恢復。

官員透露，如果疫情在航空器上及執勤場域內失控，是跟勞資關係破裂一樣會危及飛航安全的，若機師、機組員和地勤人員都染疫、爆發群聚感染，航空公司也無法運作、甚至擴及整個機場。如情節嚴重，也不排除依民航法進行進一步處置。

(中時 )