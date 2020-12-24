美國政府將中芯國際列入禁止貿易的實體清單，旺宏(2337)及華邦電(2344)可望持續受惠於轉單效應，NOR Flash供需並將轉好，有利價格上揚。本周兩檔股價重獲買盤，股價穩步上揚。

川普政府對中國科技戰再升級，美國商務部已把中國最大晶片製造商中芯國際(SMIC)加入出口管制的貿易黑名單「實體清單，限制其取得高階技術的能力。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯國際代工1萬片，先前美國限制設備出口中芯國際，旺宏及華邦電已有轉單效應，因中芯國際正式被美國列入黑名單，可能進一步影響市場供需狀況。

記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求先前表示，中芯為中國記憶體廠兆易創新代工，若中芯被美國列入黑名單，不排除造成NOR Flash市場供不應求。

先前美國限制設備出口中芯國際，已帶來台廠轉單效應。蘋果擔心中芯無法順利為大客戶兆易創新代工生產編碼型快閃記憶體(NOR Flash)，因而將原本預計交給兆易創新的新iPhone OLED面板外掛NOR Flash訂單，改下給華邦電及旺宏兩家台廠。

此外，利基型記憶體第四季價格上漲，也對華邦電等業者營運有利。

(時報資訊)