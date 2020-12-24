英國衛生單位周三表示，新的變種病毒株橫掃英國，確診人數創新高，英國將對更多地區納入最高警示等級。

英國周三新報3萬9237名單日確診人數，創新高紀錄，單日死亡人數為744名。周二兩數據人數分別為3萬6804名和691名。另住院人數也飆升。

衛生部長漢考克(Hancock)指出，感染數和住院數的攀高，絕對有必要採取行動；我們不太可能擁有想像那樣的聖誕節。

由於出現變種的新冠病毒，傳播力疑似高出先前病毒的七成，英國在上周六對倫敦和英格蘭東南方地區施行更高等級的第四級警示，嚴厲限制社交混合。

蘇格蘭和北愛爾蘭宣布，聖誕節過後，該地區將進入最高等級的社交限制。

漢考克表示，目前日均有1909人住院，新冠患者住院人數已來到1萬8943人。

目前北愛爾蘭也發現新變種病毒的出現。但目前無證據顯示新病毒會導致更嚴重疾病或是更高死亡率。

另漢考克周三表示，關連到南非發現的新病毒，已經在英國出現病例；病例是來自於來自於南非旅客的接觸感染。南非病毒同樣具有高傳染力，並較英國的變種病毒更近一步地突變。漢考克表示，已經立即下令禁止南非的旅遊。

南非在上周發現新變種病毒，導致該國染疫率的急遽飆升。

(時報資訊)