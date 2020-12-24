新冠肺炎影響全球，病童出現類川崎症損害心臟冠狀動脈症狀，重症、死亡率甚至比川崎症更高，醫師提醒家長特別注意；不過，可能因國人配合戴口罩，今年台灣川崎症新增個案減半，令醫界更確信該病症與感染脫不了關係。

川崎症權威、高雄長庚兒科醫師郭和昌指出，醫界研究了50年，至今無法確定川崎症原因，一直懷疑與感染有關，今年新冠肺炎疫情，台灣民眾配合戴口罩並減少互相接觸，意外發現川崎症新增病童數量比以往減少約一半，而口罩較不普及的美國，川崎症數量無明顯變化。

以前台灣1年大概會有1000個川崎症新增個案，今年剩下約500個，以高雄長庚來說，過去每年都有80至100個新增個案，今年約4、50個；他說，本來懷疑是顧忌新冠肺炎而不敢就醫，但以往若有類似症狀，家長均會透過臉書提問，今年相對減少，可見發生率的確降低。

郭和昌表示，由此可知，川崎症可能與感染有關，「可能病患本身基因就帶有異常，被感染誘發川崎症」，今年的新冠肺炎為川崎症研究提供了新的指引，有機會因此找出病因，但還需整理數據、進一步探討釐清。

不過，歐美發現新冠肺炎病童部分出現類川崎症症狀，包括眼睛、嘴巴紅、淋巴結腫脹、身體長疹子等，稱為新冠肺炎引起的MISC（全身多系統發炎症候群）。

郭和昌指出，過去兒科發燒的疾病中，會影響到心臟冠狀動脈的只有川崎症，今年較特別的是，出現新冠肺炎引發的MISC，同樣會損及心臟冠狀動脈，且一旦發病，住加護病房比例高達20％、死亡率3％，比原本的川崎症還要嚴重很多倍。

郭和昌強調，今年針對國內新增的川崎症病童進行篩檢，均未感染新冠肺炎，台灣防疫做得非常好，但如果哪一天病毒又跑進國內，會不會有孩子也造成很嚴重的MISC，仍要提高警覺。

川崎症病童常造成心臟冠狀動脈永久損傷，及時確診、對症下藥能夠有效減少損害，郭和昌提醒家長，不管如何，若孩子發燒超過4天，就要有所警覺，症狀5口訣包括：1個嘴巴紅腫，2個眼睛紅，3隻手摸頸部淋巴結腫脹、4肢末端紅腫脫皮，5有很多的皮膚疹。

(中時 )