紐籍機師接受疫調時，不僅隱瞞活動史、接觸史，入住負壓隔離病房也相當不配合，對此，指揮官陳時中今接受廣播節目專訪時動怒，說忘記一兩處吃飯地還情有可原，但天天與廣達集團女員工在一起卻說忘記，才令人生氣。

陳時中今接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》中指出，紐籍機師（案765）接受疫調人員調查時，問及活動史時，他一概以「忘記了、不清楚」作答，陳時中憤怒地表示，若是忘記一兩處吃飯地，還情有可原，但天天與廣達集團女員工（案771）膩在一起，「這怎麼可能會忘記」。

陳時中也表示，於自主健康管理期間是被放寬的，他（紐籍機師）應要更檢點自己的生活，但他去的地方實在太多了，自主健康管理應是將口罩戴好，避免出入人多擁擠空間。

陳時中進一步指出，紐籍機師與廣達集團女員工出遊，兩人相比，廣達集團女員工口罩戴得比較好，紐籍機師因進入百貨公司都未佩戴口罩，才會將百貨公司等足跡列為公布地。

陳時中透露，紐籍機師從確診至入住負壓隔離病房，態度一直都非常不好，直至前一日仍認為自己沒有病，昨日狀況才比較穩定，陳時中無奈說道「他們對於新冠肺炎的警覺性及了解程度，實在太低了」。

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(中時新聞網)