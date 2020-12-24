龍巖公司位於「台北三芝新小基隆段山坡地殯葬設施開發案」近期申請變更原計畫，原本5831個塔位暴增38倍變更成21萬8199個，引發地方恐慌，對此，新北市長侯友宜今（24日）表示，一切按照法令規定，該嚴格環評把關，市府一定做到位。

新北市環保局表示，因配合「非都市土地開發審議作業規範」，廠商將每個塔位從5平方公尺面積調整成0.15平方公尺，當天環評會已退回變更案，嚴格把關。

(中時 )