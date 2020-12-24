龍巖塔位暴增38倍 侯友宜：按照法令規定 11:192020/12/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（24日）表示，一切按照法令規定，該嚴格環評把關，市府一定做到位。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 龍巖公司位於「台北三芝新小基隆段山坡地殯葬設施開發案」近期申請變更原計畫，原本5831個塔位暴增38倍變更成21萬8199個，引發地方恐慌，對此，新北市長侯友宜今（24日）表示，一切按照法令規定，該嚴格環評把關，市府一定做到位。 新北市環保局表示，因配合「非都市土地開發審議作業規範」，廠商將每個塔位從5平方公尺面積調整成0.15平方公尺，當天環評會已退回變更案，嚴格把關。 龍巖塔位暴增38倍 三芝人怒了 侯友宜建議：嚴重疫區入境者再加7天自主健康管理 (中時 ) #塔位 #平方公尺 #龍巖 #三芝 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永平國小停車場地方反彈 侯友宜：極力溝通 12:192020/12/24 寶島 萬大線截直取彎土城民眾不滿 侯友宜：要找到平衡點 11:372020/12/24 政治 2030願景 升格10年 新北拚帶動全台發展 04:102020/12/24 社會新聞 鶯歌老街頻自摔 議員促整治路面 04:102020/12/22 地方新聞 塭仔圳7000間廠房找新家 五股工業地價、租金翻一倍 11:102020/12/23 房市新訊 新北升格10年 侯友宜期許「兩件事」 09:392020/12/24 區域情報-新北 台女詭異失蹤2／老婆失蹤1年未報案 閃婚夫胡扯「她跟導遊私奔」 07:532020/12/23 社會 新北升格十年 新北提2030願景要帶動台灣發展 15:362020/12/23 生活 新北捷運總體檢 監工出包就送監院 04:102020/12/24 地方新聞 六都跨年 不排除喊卡改直播 04:102020/12/24 焦點要聞 多元照顧 新北推共構社福設施宅 04:102020/12/22 地方新聞 政治熱門新聞 陳時中怒了？嗆媒體「不用再問」 陳揮文回一句酸爆 - 政治 影》萊豬表決林淑芬、劉建國棄權 蘇偉碩致敬批民進黨：納粹！ - 政治 陳其邁最新民調出爐 高雄人竟對這件事不滿意 - 政治 黃捷遭移送檢調 時力人頭黨員案為「罷捷」投下震撼彈 - 政治 有疑慮 萊豬表決戰綠委林淑芬棄權 臉書預告：若被處分坦然接受 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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