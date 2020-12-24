時序已來到12月24日，距離年底12月31日封關，進入倒數第6天，群益投顧表示，封關倒數，預估加權指數將在14,000～14,500點之間震盪，但個股漲跌差異大，強勢股將陸續向上。

群益投顧分析，近日因出現新冠肺炎本土案例，後續相關消息變化，影響盤面追價氣氛；近期傳產交投熱絡，若電子股持續低於5成，則代表傳產股短線有過熱的現象，建議投資人平衡布局為宜；另一個要的是，勞動基金代操陸續傳出投信涉及弊案，未來要留意是否迫使投信調節部分持股。

群益投顧認為，盤面主流類股仍以半導體、貨櫃、散裝航運、轉機股、原物料、面板及鋼鐵股等為主。建議選定主流股後不躁進，等待量縮均線附布局就有機會放量上攻；反之，若連續爆量，例如第3天追價，可能反而容易進入修正。

另外在低價股方面，受惠於資金行情，表現空間較大，但要注意量能放大後走勢。

在漲價概念股方面，包括DRAM、面板、航運、不鏽鋼、紙漿、原物料，留意是否漲價壓過獲利及EPS增減表現，但要注意部分漲價動作「華而不實」，只是反應成本上漲。

(工商 )