住展雜誌24日公布最新統計，今年北北桃竹等地新成屋、預售屋建案房型比例仍以2、3房為大宗，其中新北、桃園與新竹地方的2、3房比例均逾8成以上，新北市占比更逼近9成。

台北市2、3 房房比例相對雖較低，但仍達約7成左右。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案房型比例變化與需求面息息相關，今年2、3房占比居高不下，顯示相對低總價的首購、首換市場較為熱絡，房市並非全面回溫。

一房型比例減，至於背後原因很奧妙，雙北市今年2房型占比同步激增，台北市由去年的29.4％升至35.1％，增加6.1個百分點；新北市則由去年的37.5％升至43.8％，增加 6.3 個百分點。有趣的是，雙北市今年1房型占比下滑，其中台北市減少5.7個百分點至13.1％，新北市則減少3.6個百分點至4.8％。

何世昌分析，雙北市1房型比例急降，並非意味著極低總價市場沒人氣，而是產品規劃走向改變了。

新北與桃園坪數與房型占比雷同北台灣各縣市中，又以新北市2、3 房占比達87％最高，其次是桃園市約84％。

何世昌指出，然而，今年4房型比例並未大幅增加，且占比均低於二成，顯示房市確實未全面回溫，資金高度集中於中、小坪數市場。大坪數、高總價市場依然挑戰重重，致使建商不願放膽把坪數作大。

(工商 )