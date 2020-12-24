勞動部24日公布最新無薪假統計，本周實施家數為531家，實施人數6,498人，與前一周相比，小幅增加81家、563人。勞動部官員表示，這次新增的多集中在台北市，整體而言，以運輸及倉儲業、批發及零售業、支援服務業（旅行社）為主，主要仍是受到疫情的邊境管制影響。

勞動部16日公布實施家數計450家，實施人數5,935人，這次增加81家，人數增加563人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。官員指出，由於現在是每周統計一次，所以在週間都會有小幅變動，但整體來看，還是持續減少。

另外，另為協助實施無薪假企業及勞工，勞動部表示，祭出「充電再出發訓練計畫」，截至23日止已核定879家事業單位、1萬7,923人，核付金額約2億996萬元；「安心就業計畫」也是勞動部針對無薪假紓困措施，符合條件勞工可領取實施無薪假前1年內的平均月投保薪資，與實施無薪假期間月薪差額的50％補貼，勞動部已核定4萬7,233人、發出超過5億3,752萬元補貼。

(工商 )