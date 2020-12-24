跨年倒數，今年百貨零售倒吃甘蔗，愈到過年業績愈旺，大江購物中心11、12月皆雙位數成長，聖誕節前夕按慣例為櫃哥、櫃姐們奉上550杯咖啡，同時為了強化網路世代黏著度更宣佈成立Youtube頻道「江子好嗎?!」啟動明年防疫年數位化商機。

大江購物中心受惠青埔商圈聚客話題，連續六個業績直漲，尤其11月大幅成長22%，12月至今也是17%高成長；大江購物中心營運處副總經理何旭魁表示，為貼近年輕消費客層，明年將積極經營網路社群，最近成立的Youtube頻道「江子好嗎?!」，也已陸續上傳自製影片試水溫，2021年將展開大江二期的招商計畫，而本館也將進行各樓層品牌調整。

今年20年的中壢大江購物中心，位在國道一號、二號交流道附近占有絕對的地理優勢，館內品牌多元化有國際快時尚品牌H&M、ZARA、全館52家餐飲店家、輕奢精品萬寶龍等，加上五樓還有全台最多座位的SBC星橋國際影城，在青埔商圈蔚為話題下，即使疫情罩頂，但相對回復速度快，館內持續不斷的行銷活動策略奏效，有助全年業績可望較去年同期持平。 此外公益績效亦不遑多讓，年度「一星衣益」聖誕義賣活動連續三天捐贈金額超過116萬元，透過280家廠商聯繫溝通、鋪貨上架到收銀結帳，經營團隊一手包辦也燃燒出公益熱血魂，這股士氣也將於明年化身網路社群，除了經營網路社群媒體，樓管當粉專小編，或是直播介紹商品賣東西，透過「江子好嗎?!」吸引網路年輕族群目光。

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