朋友只花了168元買超商福袋，結果竟抽中「COACH包」，引網熱議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

買到賺到？一名網友分享超商福袋，指出朋友打開驚見「COACH包包」，讓她看了超級羨慕，引發網友討論，許多人表示，超商賣的應該是正版，不過COACH的小錢包也不是太貴，大概1千多而已，但仍有不少網友直呼，自己喜歡就好，這是感覺問題。

一名網友在《爆廢公社二館》發文分享，朋友花了168元，買了便利商店的福袋，打開驚見超級大獎。從照片中可見，福袋中有飲料、點心麵、口香糖、洋芋片、衛生紙以及一個COACH零錢包。讓原PO看了好羨慕。

而原PO的朋友分享超厲害獎項後，忍不住詢問大家，福袋之中放的COACH零錢包，是不是正版？引發網友討論，「就算真的，賣也頂多600至1000元」、「COACH小錢包沒價」、「正版，小手拿990元」、「超商不能賣仿冒！一定是正品」、

不少網友也留言恭喜原PO的朋友，「很棒欸！自己喜歡就好，真的」、「感覺問題」、「很幸運耶！而且這個小手拿款式是好看的」、「賺到了」、「讚一個！等等來去買看看」、「我抽到的都超爛，好幸運啊！」

另也有網友開箱後表示「不是每個福袋都很幸運」，有些人打開之後，裡面只有幾樣零食、餅乾和飲料，以及一張刮刮樂，除此之外，就沒有其他東西了。

(中時新聞網)