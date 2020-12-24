一名網友在滷味攤發現牌子寫著「樓梯1份30」，讓他相當困惑，好奇詢問後，網友為他解答「就是蘭花干！」網友解釋樓梯是南部獨特稱法，幾乎是許多南部人必點的滷味之一。此外，南部許多滷味美食也有特殊的稱號，例如「口香糖」指脆腸、「天梯」指豬上顎。

網友看到滷味攤賣「樓梯一份30」，網友解答就是蘭花干。（圖／翻攝自臉書「新·路上觀察學院」）

該網友在臉書「新·路上觀察學院」發表一張照片，照片中是一間滷味攤的牌子，牌子寫著「樓梯1份30」，他當下感到非常疑惑，結果許多網友留言公布解答，「樓梯是一種豆製品，就是俗稱的蘭花干」，該食物在北部相當罕見，在南部卻是當地人必點美食。

網友看到滷味攤賣「樓梯一份30」，網友解答就是蘭花干。（圖／翻攝自臉書「新·路上觀察學院」）

許多網友都留言說第一次知道「樓梯」這說法，不過也有不少南部人說，「樓梯是南部必點的小菜，許多東山鴨頭店都有賣」、「也有人說有些包裝好的蘭花干都還會括號稱作樓梯」、「南部人才知道！搬到中部樓梯都沒得買」、「口香糖跟樓梯真的只有南部才知道，因為發源地在大溝頂」。

此外，除了蘭花干又被稱作樓梯，南部許多食物也有不同的稱法，像是「口香糖」就是指鴨腱腸、脆腸，因為其口感很有嚼勁，就像口香糖，而「天梯」就是指豬上顎，也是因為形狀一層層的綿延，像天梯。

(中時新聞網)