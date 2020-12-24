整個2020年全球壟罩在新冠疫情下，國外屢屢祭出禁足令，影響民生經濟甚鉅，反觀台灣因疫情控制得宜，民眾外出不受限制，所受到影響較小，再加上低利率時代來臨，許多民眾藉此機會換屋或進行資產配置，形成房市熱絡景象，房地產專家徐佳瑩表示，桃園地區近年來建設利多不斷，成為北北基民眾購屋首選，其中，中路特區更因房價親民等諸多有利條件，廣受換屋族喜愛。

桃園中路重劃區房價相對親民，住宅氣息濃厚，廣受換屋族的喜愛。(圖/中時新聞網攝)

【標榜純住宅區與高綠覆率 民眾偏愛中路特區】

徐佳瑩指出，中路特區相較於桃園其他重劃區來說，價格上相對較親民；交通部分也可銜接國道1號，南北往來便利；商圈部分則以力行市場商圈與市政府商圈為主，生活機能堪稱便利；而民眾最重視的居住環境，由於中路特區是以純住宅區做規劃，因此在學區上有普利斯堡幼稚園、文山國小，以及中興國中學區，家長在接送時更為方便與放心，因此有育嬰計畫的家庭也會將學區特點，放入購屋考量之中。

高綠覆率也是民眾喜愛中路特區的另一大特色，區域內有風禾公園，水秀公園和向陽公園，在綠地規劃上遠勝其他重劃區。近期前來中路特區賞屋的客戶，多為已退休的民眾，經濟上較寬裕，他們在購屋邏輯上與首購族不盡相同，偏好購買新房，且希望居家周圍環境清幽，於是擁有大片綠地面積的中路特區便成為他們的首選。

福鄉建築深耕桃園近30年，以中空樓板工法，打造舒適智慧宅「福鄉至美」。(圖/業者提供)

【福鄉至美建造工法純熟 打造居住舒適空間】

福鄉建築深耕桃園多年，為在地優質建商，近期在中路特區推出「福鄉至美」，憑藉近30年營造建築經驗，以日本專利22.5公分中空樓板工法，打造居住舒適空間，建材主要使用日系精工建材，採用日本第一品牌Clean up廚具以及林內三機、三協氣密窗、TOTO衛浴，搭配高科技one touch設備、電子鎖和電動曬衣架，另外，室內地磚與壁磚全室使用冠軍品牌，讓居家生活更有質感。

福鄉至美熱銷八成，48坪大四房是民眾詢問度相當高的一種格局。(圖/中時新聞網攝)

【福鄉至美48坪大四房空間格局受青睞 開案至今熱銷八成】

「福鄉至美」主打的48坪大四房房型，在格局規劃上十分優異，寬敞空間搭配落地窗與前陽台，客廳面寬3.48米，每間房間都能放到雙人床，衛浴部分皆有對外窗、當層排氣的設計。再來以風水學來分析，玄關門沒有穿堂設計，且室內房門皆沒有門對門設計，都是在建造時考慮到的細節。

以日系精緻工法打造的「福鄉至美」，無論在居家環境或個案表現上均相當亮眼，開案至今已熱銷八成，全案進入完銷倒數階段。

福鄉至美基本資料。(圖/業者提供)

(中時新聞網)