立法院今天表決進口萊克多巴胺豬肉的行政命令，國民黨前立委沈智慧在立法院旁的濟南路舉辦「野薑花運動」，榮總前醫師蘇偉碩也到場支持，蘇偉碩表示，希望執政黨立委站在民意這一邊，哪怕只有一位不投、一位棄權都是反萊豬民意的展現，台灣是民主的地方，希望可以把萊豬趕出去。

蘇偉碩曾經說過不願意再對萊豬議題發聲，今天仍然到場與民眾共同對執政黨立委施壓，蘇偉碩表示，自己曾經想過如果繼續發聲，家人朋友都會受到連累，但是自己已經是烏鴉了，烏鴉閉嘴還是烏鴉，不會因為閉嘴就變成孔雀或鳳凰，能做的就是把所知所學告訴大家，如果各界所學不同，也會配合司法調查。

蘇偉碩指出，自己曾經痛罵馬政府是「土匪政府」，自己從未用相同的力道對抗蔡英文政府，只是把專業的讀書報告向社會大眾說明，就被冠上散播不實訊息的罪名，自己只是一名小老百姓，對國家機器很害怕，希望執政黨立委也能同樣害怕民意的力量。

蘇偉碩表示，自己今天到場是要和反萊豬的民眾站在一起對民進黨立委施壓，現在在野黨立委都堅決反對萊豬進口，關鍵在於民進黨立委能夠跑票、跟民意站在一起，讓人民選出來的民意代表真正代表民意，用民意支持這些執政黨立委。

(中時 )