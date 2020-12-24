每個人都希望能夠遇到一個能夠相知相惜的人，幸福度過一生。星座運勢網站「星座上上簽」分享，以下3個星座愛情保鮮期很長，只要遇到真愛，他可以熱戀一輩子。

▍1.水瓶座

雖然水瓶座很多變，理論上愛情保鮮期不長，但是他很難遇到真心愛上的人，所以只要遇到了，就會愛對方一輩子。水瓶兼顧理性和感性，他會把最好的都留給另一半，雖然水瓶座不會整天黏著愛人，但是他的死心塌地無庸置疑。

▍2.金牛座

金牛座要和一個人熟識需要比較長的時間，感情加溫速度很慢，屬於細水長流的類型，如果認定一個人，就會非常執著。金牛不太會說甜言蜜語，但是從他的行為可以看出他廝守終身的決心，而且他願意對愛人付出很多，可以用一生去體會金牛愛情的深度和厚度。

▍3.處女座

處女座對於愛情的想法比較保守，不會輕易動心，一旦愛上就很難變心，在他確認交往關係之前，需要足夠的相處和了解他才願意敞開心房，接受對方，所以戀情往往都很穩定。相愛後處女座對愛情很積極，願意和愛人溝通和磨合，也願意接受對方的缺點，一旦愛上一個人，會耗盡他們一輩子，保鮮期當然很長。

(中時新聞網)