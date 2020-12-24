大陸美女高圓圓6年前嫁給趙又廷，去年兩人迎來愛的結晶寶貝女兒Rhea，不久高圓圓產後復出，一度被指狀態看來疲累，不如先前女神般的亮麗感，但她很快就調整好自己狀態，最近出席活動都被讚貌美如昔。近日她被問是否考慮上選秀節目《乘風破浪的姐姐》？高圓圓坦言從沒想過，更誠實說：「我沒有任何才藝可以展示」。

女團培養真人秀節目《乘風破浪的姐姐》今年6月播出後點閱量和討論量都爆表，不只使伊能靜、萬茜、張雨綺、鍾麗緹等人氣再度翻紅，還延伸出男版同類型節目《追光吧！哥哥》。高圓圓最近出席活動，被問先前有沒有跟上浪潮看《乘風破浪的姐姐》？她坦言看了一些，但問她是否也想上該節目，她卻拒絕。

高圓圓謙虛自稱沒有才藝。（圖／翻攝自秒拍）

高圓圓直言：「我沒辦法參加，我沒有任何才藝可以展示」，記者問她：「所以一直不怎麼上綜藝（節目）也是（因為）這樣的？」她傻笑說：「對對對，我上綜藝（節目）貢獻不了任何可以貢獻的東西」，並分享自己平時也會看一些猜歌的節目，對吳亦凡這類年輕歌手有些關注。

對此，網友笑說：「姐姐你可以貢獻美貌」、「她是個老實人，可能不知道上乘風破浪不需要才藝，全套假唱修音給你」、「高圓圓誠實大美女」、「姐的美貌往那兒一站就是最好的展示」。而高圓圓公公趙樹海先前上節目，透露孫女Rhea抓周第一個拿到麥克風，全家都尖叫，但會不會讓孫女進演藝圈？趙樹海則說隨孫女意願，「你有多少貨就遺傳多少貨，血脈的天賦還不一定會遺傳下去呢。」

(中時新聞網)