美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少56.2萬桶，少於市場預估的減少318萬桶。汽油庫存減少112萬桶，市場預期為增加120萬桶。餾分油庫存減少320萬桶，超出市場預期的減少90.4萬桶。此前美國石油協會（API）公布，上周美國原油庫存增加270萬桶，市場預估為減少約320萬桶。

2.密西根大學12月美國消費者信心指數終值為80.7，低於市場預估的81.3。

3.美國商務部周三公布，11月新屋銷售月減11%，以年率計為84.1萬戶，少於市場預期的99.5萬戶。

4.美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，10月房價指數月漲1.5%、年漲10.2%，為307。

5.美國11月個人消費支出（PCE）物價指數與10月持平，但與去年同期相比上漲1.1%。核心PCE物價指數亦與10月持平，但不如市場預期的漲0.1%。個人支出月減0.4%，市場預期為月減0.2%。個人所得月減1.1%，較市場預期的月減0.3%大幅惡化。

6.美國11月耐久財訂單月增0.9%，優於市場預估的月增0.6%。扣除飛機的非國防資本財訂單月增0.4%，不如市場預期的月增0.6%。扣除運輸的耐久財訂單月增0.4%，不如市場預估的月增0.5%。排除國防的耐久財訂單月增0.7%。

7.美國勞動部公布，上周（截至12月19日）初次請領失業給付人數較前一周減少8.9萬人，為80.3萬人，少於市場預期的88萬人。上周初領失業給付人數4周均值為81.825萬人，較前一周增加4000人。截至12月12日止當周，美國續領失業給付人數較前一周減少17萬人，為533.7萬人。

8.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數上升0.8%，較前一周的升1.1%放緩。30年期固定抵押貸款利率較前一周上升1個基點，為2.86%。

9.官方數據顯示美國原油庫存減少，以及受美元走軟提振，周三紐約期油收漲1.1美元或2.3%，為每桶48.12美元。倫敦布蘭特期油收漲1.12美元或2.2%，為每桶51.20美元，收復50美元大關。

10.消息指出英國與歐盟即將達成貿易協議，在避險情緒降溫下，周三美元走弱，結束連續3天的升勢。尾盤ICE美元指數跌0.1%，報90.39。英鎊與歐元上漲，歐元兌美元升值0.2%，英鎊漲破1.35美元。澳元、加元與紐西蘭元等風險性貨幣亦表現強勁。

(時報資訊)