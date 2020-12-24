紡織上游原料己內醯胺（CPL）、EG等石化原料價格上漲，推動國內尼龍、聚酯、加工絲等產品價格從第三季末開始上漲，今早紡織上游個股跳森巴，新纖(1409)、集盛(1455)、宜進(1457)、聯發(1459)盤中股價都觸及漲停價。而成衣部分，今早以牛仔服飾代工如興(4414)表現較為強勁，如興今年客戶中，Walmart在前三季營收占比拉高到26%，電子商務為Walmart帶來銷售奇蹟！

紡織族群今早類股反彈逾2個百分點，指數最高來到543.84，創逾1年新高。

法人估遠東新（1402）、宏益（1452）、力麗（1444）、集盛（1455）、聯發紡（1459）第四季會是今年營運高峰，其中，力麗、集盛及聯發紡，單季更可望由虧轉盈。力麗加工絲第四季以來，每公斤已上漲了6元以上，集團關係企業力鵬（1447）第四季的營運好轉更明顯。至於集盛的尼龍粒4Q以來更上調10元以上。

宜進為國內五大加工絲廠之一，公司去年處分掉台南化纖廠之後，目前製造事業以「工業用化纖織帶」為主，另將主力放在租金以及建案市場。持股宏洲主攻POY(聚酯絲)產品40.57%、光明主攻加工絲產品46.56%，使宜進集團仍掌握化纖產品市場份額。

今早在成衣股中領漲的如興，全球有30個生產據點、2.9萬名以上員工，橫跨中國、東南亞、非洲與中美洲；以每年9000萬件的產能(出貨可達1億1千萬件/年)，客戶遍及歐洲、北美、日本及中國。如興第三季己經轉虧為盈，單季營收為49.54億元，季增14.8%，稅後盈餘為3666.3萬元，EPS為0.04元。今年前三季如興的主要5大客戶營收占比依次為Walmart26%、Levis 17%、Product Source Group 11%、GAP 9%、GU 8%。Wal-Mart今年在如興的營收份額明顯拉高，去年同期占比僅約6%。Walmart耗費多年時間、投入大量資金在電子商務事業；今年美國零售企業的線上銷售總額成長了27%，同期的Walmart電子商務事業銷售則成長了97%，遙遙領先競爭對手；而根據Walmart第3季銷售資料，其電子商務事業依然有79%的銷售成長。

(時報資訊)