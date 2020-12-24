劉樂妍從女F4出道，近年將事業移往大陸，公開國族認同的行徑，與資深藝人黃安如出一轍，因此被封為「女版黃安」，近來與網友分享試鏡趣事的她，透露曾被製片人以為去動刀開眼頭，對此她先是反駁，接著更自曝臉上唯一缺陷。

劉樂妍透露近來試鏡去複試時，總製片人盯著她的臉仔細端詳之後，詢問她是不是有「開眼頭」，對此她是予以否認，未料對方似乎不相信，接連追問：「妳真的没有開眼頭？我怎麼感覺你看起來像開了眼頭的樣子？」被問到沒耐心的她，除了強調不需要開眼頭之外，更自曝唯一缺陷就是臉圓了點，不然五官堪稱完美，足以見得對外貌相當有自信，未料對方竟反要求她減肥，她則搞笑回應：「這還差不多，我除了肥，没毛病」。

劉樂妍對自身外貌相當有自信。（圖／劉樂妍微博）

對此網友紛紛留言：「女演員到底多瘦才算瘦呀，都是纸片人也不好看啊」、「娛樂圈以瘦為美，有些過了」、「怎麼沒問有没有隆胸？一點也不專業」。

近日衰事不斷的她，透露快要被微博逼死，因為證件及台胞證不能用，導致錢無法領出，讓她急得向大陸國台辦求助，不過卻反遭大陸網友酸爆：「國台辦不管此事」，無疑鬧了個笑話。

(中時新聞網)